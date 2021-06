Meraviglia e sorpresa per Elodie in questa mattina di baci, la dedica e la dichiarazione sono un piacevole tutt’uno.

E’ uno sciame di meraviglia quello pervaderà l’artista canora romana Elodie nella mattina di questo 22 giugno. Una dichiarazione, al contempo, a fil di voce per l’amabile conoscitiva delle strade della città di Venezia nella seconda stagione di “Celebity Hunted: Caccia all’uomo“, a persone a lei molto care. Pronta più che mai per mettersi in gioco nel reality di fama internazionale in onda su Prime Video, in cui Elodie partecipa in virtù di concorrente. Immergendosi in questa fuga misteriosa al fianco di altri esponenti del mondo dello spettacolo.

Eppure, al di là del suo divagare in costante avventura adesso sul piccolo schermo, Elodie si mostra anche nella sua quotidianità, sorridente, forse anche un po’ ironica, ma ferma ugualmente nelle sue idee.

Elodie è meravigliosa e maculata nel battesimo “mancato”

