Orietta Berti a “Domenica In” con il bastone: cosa è accaduto alla cantante

Ha sconvolto i telespettatori domenica scorsa che non si aspettavano un ingresso zoppicante da parte dell’usignolo di Cavriago.

La recente partecipazione a “Sanremo 2021” ha testimoniato tutta la sua padronanza del palco e delle grandi occasioni, da vera diva ha regalato ancora una volta un pezzo che corrisponde appieno alle sue doti canore.

Orietta Berti ha però sorpreso ancora una volta con la recente uscita musicale, collaborazione fruttuosa con Fedez e Achille Lauro, che l’ha proiettata a tutti gli effetti tra le hit più scaricate di questa pazza estate italiana. Con “Mille”, infatti, la cantante di Cavriago, è diventata la beniamina anche delle nuove generazioni, un pezzo fresco dal sapore latino in grado di piacere a un folto pubblico di ascoltatori.

Proprio per parlare del suo recente successo musicale, è stata invitata domenica scorsa come ospite della penultima puntata di “Domenica In”. Il suo ingresso in studio con il bastone ha però sconvolto i telespettatori sintonizzati che non si aspettavano questa notizia.

Incidente domestico, la disavventura di Orietta

Dopo aver fatto accomodare l’amica, Mara Venier si è subito accertata sulle sue condizioni mediche chiedendole di spiegare l’accaduto per tranquillizzare il pubblico.

Orietta con il suo fare gioviale e sempre allegro ha spiegato: “Dovevo portare Otello dal veterinario ma lui quando mi ha visto con il guinzaglio ha iniziato a correre ed io per corrergli dietro ho avuto una distorsione al piede”.

Piccolo incidente domestico quindi per la cantante che in breve tempo però potrà tornare a camminare normalmente.

Mara Venier ha voluto sdrammatizzare la situazione, fresca della sua brutta esperienza dopo l’operazione ai denti e i due ricoveri in ospedale, ha ironizzato: “Entrambe siamo messe bene oggi!”. Grandi applausi e ilarità per la battuta sagace che ha voluto minimizzare quanto accaduto alle due donne recentemente.