Scontro tra auto e moto: agente di polizia perde la vita

Nel pomeriggio di ieri, un agente della Polizia di Frontiera ha perso la vita in un incidente in moto avvenuto sulla via Litoranea ad Ostia (Roma).

Un drammatico incidente stradale è costato la vita ad un poliziotto di 52 anni. È accaduto nel pomeriggio di ieri lungo la via Litoranea ad Ostia (Roma). La vittima si trovava a bordo della sua moto che, per cause ancora da accertare, si è scontrata frontalmente con un’auto condotta da una ragazza di 27 anni. Un impatto violento che purtroppo non ha lasciato scampo all’agente di polizia per cui ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

Ostia, incidente sulla via Litoranea: morto un agente della Polizia di frontiera aerea

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 21 giugno, un poliziotto ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto sulla via Litoranea ad Ostia, frazione di Roma.

Si tratta di Riccardo De Grandis, 52enne agente della polizia di frontiera aerea in servizio all’aeroporto di Fiumicino, ma residente ad Anzio. De Grandis, riporta la stampa locale e la redazione di Fanpage, viaggiava a bordo della sua moto, una Honda, che, per cause ancora da verificare, si è scontrata con una Opel Adam alla guida della quale via era una 27enne.

Sul luogo del violento impatto sono arrivati, in pochi minuti, i mezzi del 118 con a bordo il personale medico che ha avviato le operazioni di soccorso. Purtroppo per l’agente di polizia non c’è stato nulla da fare: lo staff sanitario ha potuto solo constatarne il decesso, che sarebbe sopraggiunto sul colpo per via delle gravi ferite riportate.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Roma appartenenti al X Gruppo Mare che hanno provveduto ai rilievi per chiarire le dinamiche dello scontro ed accertare eventuali responsabilità.

La notizia della morte di De Grandis ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Anzio. Numerosi i messaggi di cordoglio per la famiglia apparsi su Facebook nelle ultime ore.