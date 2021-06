“Oggi partenza” Romina Power in vacanza con lui, non può stare senza

Per Romina Power è iniziata l’estate e la cantante è pronta a rilassarsi in compagnia del suo amico, mai senza di lui. Instagram impazzisce

Romina Power è una delle cantanti più affermate del panorama musicale italiano e con la sua musica è arrivata fino all’estero dove ha conquistato anche una gran fetta del pubblico internazionale.

Insieme al suo ex marito Al bano hanno formato una coppia artistica senza precedenti e ancora oggi nessuno è riuscito ad arrivare al loro stesso livello. Generazione dopo generazione, grandi e piccini ascoltano i brani che hanno fatto la storia.

Romina Power sempre con lui, la FOTO su Instagram

Seguita da più di duecento mila follower, Romina Power non perde occasione di condividere con i fan su Instagram alcuni momenti della sua giornata e ricordi del passato. La sua famiglia è sempre al primo posto, infatti non mancano foto che la ritraggono insieme ai suoi figli o ai suoi piccoli amici.

La cantante è un’amante degli animali, tanto da avere più di un cane in casa. Oggi per lei iniziano le vacanze ed ha preparato tutte le valigie e con esse anche l’occorrente per il suo piccolo cagnolino che la segue ovunque.

Nell’ultimo post su Instagram mostra l’animale dentro una busta che la guarda con degli occhioni dolci in cerca di tante coccole. “Oggi partenza ! Ma mi porti con te? Sicuro??” scrive sotto alla foto che è diventata immediatamente virale. Ai fan piace non solo per il suo talento e la sua bellezza, ma anche per il lato dolce che mostra ogni volta che si parla della famiglia e dei cani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

Dopo la separazione da Al bano, sembra che Romina non abbia voluto rifarsi una vita amorosa con qualcun altro. Si è dedicata interamente alla carriera, ai figli e ai cani che le hanno colorato ancora di più la sua vita e l’hanno aiutata a superare le tante difficoltà che ha dovuto affrontare nel corso degli anni.