Inferno sulla A1, autocisterna in fiamme: ci sono delle vittime

Due persone hanno perso la vita in un tragico incidente avvenuto stamane sull’autostrada A1 tra Piacenza Sud e Fiorenzuola, in direzione Milano. Nell’impatto sono rimasti coinvolti un’auto, un camion e un’autocisterna. Quest’ultima ha poi preso fuoco. Nulla da fare per i conducenti dei due mezzi pesanti di cui è stato possibile solo constatarne il decesso. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, diversi mezzi di soccorso del 118 e gli agenti della Polizia Stradale. Piacenza, incidente sull’autostrada A1: tre mezzi coinvolti, morti due camionisti Nella mattinata di oggi, martedì 22 giugno, si è registrato un terribile incidente lungo l’autostrada A1 nel tratto compreso tra tra Piacenza Sud e Fiorenzuola, in direzione Milano. Secondo le prime informazioni, riportate dalla stampa locale e dalla redazione di Tgcom24, un’auto, un camion ed un’autocisterna si sono scontrate per cause ancora da determinare. Dopo il violento impatto, l’autocisterna che trasportava Gpl sarebbe stata avvolta dalle fiamme. I conducenti dei due mezzi pesanti, di cui non si conoscono ancora le generalità, purtroppo, hanno perso la vita. Leggi anche —> Scontro tra auto e moto: agente di polizia perde la vita Sul posto, in pochi minuti, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco. I pompieri hanno domato l’incendio, mentre lo staff medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dei due camionisti. Sulla vettura coinvolta, scrive Tgcom24, viaggiavano due turiste tedesche che sono riuscite ad abbandonare l’abitacolo mettendosi in salvo, prima che i mezzi prendessero fuoco. Leggi anche —> Dramma sul lungomare: ragazzo travolto e ucciso da un’auto mentre attraversa la strada

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che stanno ora procedendo ai rilievi per chiarire la dinamica del terrificante incidente.

Per consentire le operazioni di soccorso e la rimessa in sicurezza del tratto interessato, l’autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni, circostanza che ha provocato lunghe code e rallentamenti. Per tale ragione, il personale di Autostrade, scrive Tgcom24, ha provveduto alla distribuzione di bottigliette d’acqua agli automobilisti in coda.