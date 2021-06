Karina Cascella ha condiviso un nuovo scatto su Instagram in cui mostra il suo fisico mozzafiato. Subito è boom di like e commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karina Cascella🤎 (@karinacascella)

Fisico da urlo, sguardo misterioso, folta chioma bionda. Karina Cascella non smette mai di stupire i suoi fan mostrandosi sempre bellissima. Sulla sua seguita pagina Instagram, che conta ben 1 milione di follower, condivide ogni giorno scatti mozzafiato. Da momenti di vita professionale ad attimi di quotidianità, Karina incanta sempre il pubblico con il suo fascino intramontabile.

Classe 1980, nata ad Anversa, il suo nome è diventato noto per via della sua partecipazione al format “Vero Amore” antesignano di “Temptation Island”. Di seguito prende parte a “Uomini e donne” ricoprendo per anni il ruolo di opinionista commentando con schiettezza tronisti e corteggiatori. Dopo la carriera televisiva si butta anche nel mondo della musica incidendo un suo singolo. Debutta anche nel settore imprenditoriale aprendo a Milano un suo negozio. Innumerevoli le sue ospitate nei programmi di Barbara D’Urso. Inoltre la Cascella è diventata anche molto popolare sul web attestandosi nell’elenco degli influencer italiani.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Katia Pedrotti un serie di FOTO magnifica, che spettacolo

Karina Cascella in bikini: esplosione di bellezza

Per vedere la foto di Karina Cascella in bikini, vai su Successivo