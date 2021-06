Roberto Da Crema: sorprendente cambio di vita per il re delle televendite

Il re delle televendite Roberto Da Crema, anche conosciuto come “Baffo”, ha cambiato vita. Tra le sue attività spicca un inaspettato passatempo.

Respiro corto, baffi vistosi e personalità unica. Roberto Da Crema è una tra le figure televisive più indimenticabili della storia. Le sue singolari televendite, tra urla e spassosi siparietti, hanno conquistato gli italiani tra gli anni’80 e ’90. Dopo tanti successo tuttavia la sua presenza è uscita di scena lasciando soltanto ricordi incancellabili.

Oggi il re delle televendite ha cambiato completamente vita. Dal mondo televisivo è passato a quello del pesce. E’ stato lui stesso a rivelare, al settimanale Nuovo Tv, il suo nuovo mestiere.

Roberto Da Crema cambia vita: il suo nuovo passatempo

Grande appassionato di pesce, Roberto Da Crema ha confessato di essere stato notato dai pescatori che, colpiti dalle sue competenze, hanno iniziato a inviargli il loro pescato.

“Ogni tanto vendo pesce dietro al banco del mercato. Lo faccio per puro divertimento”, le parole di Roberto. Non è un lavoro in quanto Da Crema lo fa solo per diletto. Infatti nella vita è impegnato nell‘azienda milanese, gestista dai suoi figli Morris e Valentina, attiva nel settore dello stoccaggio e del cambio merci nella quale lavorano ben 80 impegati.

“Adesso sono un loro dipendente, mi danno il mio stipendio”, racconta il re delle televendite. Il “Baffo”, suo noto soprannome, seppur vesta ruoli diversi dal passato non ha perso la verve che l’ha da sempre contraddistinto.

63 anni, di Milano, si è trasferito a Lampedusa con la moglie Raffaella. Proprio nell’isola è diventata famosa è la sua passione per il pesce tanto da farlo diventare un grande venditore anche in questo settore.

Tra i suoi sogni nel cassetto non manca il ritorno in tv. Non più nel settore delle televendite, ormai passato lontano, ma in nuove avventure. Nel 2017 Roberto aveva partecipato al format “90 Special” targato Italia 1, oltre che preso parte a diverse ospitate nei programmi di Barbara D’Urso nella veste di opinionista. Ma nella sua decennale esperienza manca il suo approdo in un reality.

Tra quegli esistenti sembrerebbe ambire a “L’Isola dei Famosi”, game-show perfettamente in sintonia con la sua passione per la pesca.