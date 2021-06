Sabrina Salerno. La showgirl ligure ha iniziato la stagione estiva 2021 non lesinando immagini in bikini a favore delle sue migliaia di fan. Uno spettacolo per gli occhi

Facciamo un viaggio indietro nel tempo. Siamo a cavallo tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90 e nel panorama dello spettacolo italiano sale alla ribalta una giovane cantante, particolarmente ferrata nel genere disco.

Le sue forme procaci, la “burrosità” della figura voluttuosa, la grinta e la simpatia che la contraddistinguono ne fanno assolutamente un sex symbol di quel periodo storico. Stiamo parlando di Sabrina Salerno. Non a caso il suo singolo d’esordio s’intitola “Sexy Girl“, prodotto dal celebre talent scout Claudio Cecchetto.

Ha fatto battere i cuori di migliaia di fan, attratti dal suo talento e dalla bellezza innegabile. Cosa è cambiato dopo tanto tempo? Assolutamente nulla. Incredibile a dirsi ma Sabrina Salerno è e rimane un’icona della procacità mediterranea all’età di 53 anni. Guardare per credere.

Sabrina Salerno: le foto in bikini che fanno venire le palpitazioni

