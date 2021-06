Sara Croce, rissa sfiorata per la Bonas: “Non andate più lì, vi tirano le sedie in faccia”. I dettagli

Sara Croce, rissa sfiorata per la Bonas: quello che le è accaduto è davvero gravissimo. I dettagli hanno sconvolto i fan

Sara Croce è una delle celebrità più in vista del momento. Classe 1998, la modella di Garlasco ha raggiunto la notorietà grazie alle trasmissioni di Paolo Bonolis, nelle quali ha ricoperto diversi ruoli. Ultimamente, il pubblico ha avuto modo di apprezzarla nelle vesti di “Bonas” ad “Avanti un altro!”, quiz game di Canale Cinque. In questi giorni, la modella sta approfittando del caldo estivo per godersi lo splendido mare della Sardegna, presso Gallura. E’ proprio in questa località che la Bonas ha dovuto assistere ad un episodio alquanto spiacevole: lei ed il suo gruppo di amici hanno addirittura sfiorato la rissa in un locale.

Sara Croce, rissa sfiorata per la Bonas: “Non andate più lì”. I dettagli sconvolgenti

Sara Croce, in vacanza in Sardegna con il fidanzato Gianmarco Fiory ed alcuni amici, ha dovuto assistere ad un episodio alquanto spiacevole, verificatosi all’interno del bar presso cui il gruppo era a cena. Dalle stories, è evidente che il clima che regnava nel locale era alquanto “surriscaldato”. Un’amica della Bonas, in particolare, aveva iniziato a cantare a squarciagola, complice la bella serata che gli amici stavano trascorrendo. Tramite una delle stories successive di Sara, tuttavia, è emersa una verità agghiacciante.

“Ragazzi, se doveste capitare a Santa Teresa di Gallura, non andate al Bar 69” – ha esordito la Bonas, con il dente avvelenato – “Vi dico solo che hanno tirato una sedia in faccia alla mia amica perché stava cantando e disturbava“. Il soggiorno a Gallura, indubbiamente, si è concluso in maniera molto spiacevole. La Bonas, che non aveva mai assistito a niente del genere prima d’ora, è rimasta letteralmente sconvolta dal trattamento ricevuto: un’esperienza da dimenticare.

“Bastava dircelo una volta e ce ne stavamo zitti. Vergogna“, ha chiosato la modella di Garlasco. In men che non si dica, i fan si sono precipitati a difenderla e le hanno fatto arrivare il loro supporto.