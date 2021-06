Zodiaco, i segni sui quali è difficile fare affidamento: ci sei anche tu?

Non è semplice capire di chi è possibile fidarsi o meno, ma le stelle potrebbero darci una mano. Ecco i segni zodiacali meno affidabili secondo gli astrologi

La fiducia non si conquista facilmente, lo sanno bene tutte quelle persone che hanno difficoltà a credere nelle buone intenzioni degli altri. Fidarsi di qualcuno non è semplice, specialmente se la persona in questione possiede atteggiamenti ambigui o se non sembra essere particolarmente affidabile. Lo sanno bene tre segni zodiacali che vengono indicati dagli astrologi come i segni sui quale poter fare meno affidamento. Scopriamo quali sono e perché rientrano in questa categoria.

I tre segni zodiacali meno affidabili di tutti

Tra i segni zodiacali meno affidabili in assoluto troviamo il segno dell’Ariete che gli astrologi indicano come particolarmente complesso. Le persone nate sotto questo segno sembrano non riuscire a trovare un giusto compromesso tra l’attenzione riposta verso chi amano e il totale disinteresse per ciò che considerano lontano da loro. Quando non appartieni alla sua cerchia di persone l’Ariete non sembra interessato a conquistare la tua fiducia, anzi, può apparire come una persona davvero poco affidabile.

Poi troviamo i Gemelli, altro segno particolarmente inaffidabile. Il loro problema è riposto nella loro disattenzione che li porta ad affrontare la vita con la testa fra le nuvole. Questo significa che finiranno per essere sbadati e dimenticare troppo spesso le cose. Dagli appuntamenti importanti alle chiavi di casa. Affidare un compito ai Gemelli è un azzardo perché non saprai mai se riuscirà a portare a termine o meno ciò che gli è stato richiesto.

Infine il terzo segno tra i meno affidabili è quello dello Scorpione che pur cercando di apparire come persona fidata, finirà per combinare disastri. Un segno che vorrebbe conquistare la fiducia degli altri e per questo si rende volontario ogniqualvolta qualcuno sembra aver bisogno di una mano. Peccato poi non rispettare la parola data, dimenticandosi di aver preso impegni o non portando a termine quanto richiesto.