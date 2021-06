E’ una delle conduttrici più amate della tv, com’era e com’è oggi – VIDEO

E’ una delle conduttrici più apprezzate e amate della televisione italiana: com’era e com’è oggi Ilary Blasi

Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate della televisione italiana, ed ha da poco chiuso una stagione ricca di successi. Quest’anno, la moglie di Francesco Totti ha debuttato al timone de “L’Isola dei Famosi”, a seguito del passaggio del testimone da parte di Alessia Marcuzzi. Con la sua spontaneità ed il suo essere solare e verace, la presentatrice ha conquistato tutti.

Francesco Totti, con il quale ha da poco festeggiato il traguardo dei 16 anni di matrimonio, si innamorò di lei quando, nel 2001, esordì come letterina di “Passaparola”. A distanza di vent’anni, i due formano una delle coppie più solide della tv, ed hanno ben tre figli. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla conduttrice più amata di Mediaset.

NON PERDERTI ANCHE —> Federica Pellegrini, la FOTO da favola: il fisico è perfetto.. Che posteriore…

Ilary Blasi, alcune curiosità sulla conduttrice più amata di Mediaset

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

NON PERDERTI ANCHE —> “Sanremo 2022”, decisa la data e il conduttore: sorprese infinite

Il pubblico la conosce non solo per le sue doti professionali, ma anche per essere ormai da tanti anni la moglie e la spalla del campione della Roma Francesco Totti. In pochi, tuttavia, sanno che la famiglia della Blasi è in realtà una famiglia di fede biancazzurra. Il noto ex calciatore, pur di conquistarla, ha addirittura sorvolato sul fatto che i suoi suoceri fossero tifosi della Lazio. Rimanendo nell’ambito della famiglia di origine della conduttrice, fu proprio suo padre Roberto a scegliere il nome della figlia, senza dubbio inconsueto.

Roberto, appassionato di pellicole western, scelse proprio il nome “Ilary” ispirandosi alla protagonista di uno dei tantissimi film da lui amati. Un’altra curiosità che in pochi conoscono è legata ai tatuaggi della Blasi. Quest’ultima ha infatti ben due tatuaggi dedicati al campione giallorosso: le iniziali “IF” della loro coppia, riportate sul braccio, ed un cuore sotto alla fede nuziale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

Nonostante Ilary sia una delle conduttrici più famose della televisione, ci sono ancora moltissime cose da scoprire sul suo conto. La moglie di Totti, al pari del marito, è ormai una vera e propria celebrità.