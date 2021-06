Valentina Vignali fa impazzire sempre di più i suoi follower, tutti ma proprio tutti non hanno più parole per descrivere l’amore che provato per la bella sportiva.

La bellissima Valentina Vignali sta spopolando su Instagram soprattutto per le sue foto decisamente invitanti. Le sue curve sono un bel vedere, il suo fisico perfetto fanno di lei una dea.

I follower di Instagram, 2,3 milioni, apprezzano con piacere gli scatti di Valentina che sensuale e magnetica riesce a far battere i cuori di tutti.

L’influencer di Instagram in realtà è una cestista, ha iniziato sin da bambina a giocare a basket e da quel giorno non ha più smesso. Nel 2007 ha raggiunto la vetta del settore e da quel momento non è più scesa.

Oltre allo sport, sua prima passione, Valentina ha altri hobby come la moda e il mondo dello spettacolo, infatti è arrivata in finale a Miss Italia e Miss Muretto e spesso la vediamo come ospite in diversi programmi televisivi.

Valentina Vignali e le curve mozzafiato, sguardo magnetico e decolté accattivante

La bella Valentina ha postato un altro scatto davvero caliente. In un primo piano che spacca l’obiettivo lo sguardo magnetico della sportiva ipnotizza qualsiasi visitatore di passaggio ma ciò che toglie il fiato è lo zoom sul suo decolté.

L’influencer ha lanciato da pochissimo una sua linea di costumi e non perde occasione per sfoggiare modelli e colori sempre diversi. La didascalia alla foto ha fatto dell’autoironia: “Si chiama faccia da culo”, ma ovviamente è passata inosservata.

La straordinaria bellezza, tutta naturale, di Valentina fa tremare moltissime sue rivali sulla piattaforma. Lei da vera sportiva se la vive come meglio crede e lascia vivere gli altri come lo ritengono più opportuno.

In moltissimi hanno commentato lo scatto lasciando, diversi hanno postato solo un emoticon, altri hanno lasciato milioni di cuoricini mentre i più coraggiosi hanno fatto delle dichiarazioni d’amore.

“Ci sposiamo?”, ha commentato un fan, “fa di me ciò che vuoi” ha riposto qualche altro.