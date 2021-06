Zoe Cristofoli si rilassa, ma il costumino non contiene: bombe assurde – FOTO

Zoe Cristofoli si rilassa in Sardegna con il suo amato Theo: la ragazza indossa però un costumino che non riesce a contenere nulla.

Zoe Cristofoli sta spopolando sul web: la ragazza affascina sempre di più i suoi followers. Dotata di grande sensualità e di un corpo marmoreo, i suoi scatti non passano mai inosservati. La nativa di Verona è riuscita a conquistare il cuore del fenomenale calciatore del Milan, Theo Hernandez. Qualche settimana fa girava in rete una notizia che lasciò tutti senza parole: per alcuni la storia tra il calciatore e la bella influencer era già giunta al capolinea.

I due, in realtà, stanno ancora insieme e sono davvero affiatati. Gli scatti che stanno postando dalle vacanze sono anche fantastici. Zoe, in ogni modo, trova sempre l’occasione per mostrare le sue curve pericolose. La foto apparsa oggi sul web è sublime: la veneta si rilassa ma il costumino che indossa non copre nulla.

Zoe Cristofoli, il bikini non copre: bombe assurde

Zoe e Theo sono in vacanza e, stando a quanto si vede nella foto apparsa poco fa sui social, si stanno rilassando su un bel solarium. “Tutti i giorni così”, ha specificato la ragazza: a quanto pare (e come potrebbe essere altrimenti) le vacanze stanno andando alla grande. La nativa di Verona sfiora con delicatezza il viso del suo amato calciatore.

Il problema è, però, che la sexy influencer indossa un micro bikini che non copre praticamente nulla. Le sue bombe assurde sono piazzate proprio lì davanti all’obiettivo. Tra emoticon eloquenti e frasi piccanti, i followers si stanno scatenando tra i commenti.

La Cristofoli, proprio qualche giorno fa, ha mandato in subbuglio il mondo dei social network pubblicando una fotografia in cui era praticamente nuda: il suo didietro era coperto soltanto da un perizoma sottilissimo mentre il suo décolleté era “celato” da un cappello.