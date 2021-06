Alessia Marcuzzi si gode l’estate appena iniziata e non perde occasione di scattare qualche foto sensuale e divertente, che bellezza

Per Alessia Marcuzzi è iniziata la bella stagione e la conduttrice ha dato il via alle sue vacanze in compagnia della sua famiglia e dei suoi amici. Durante lo scorso weekend ha trascorso due giorni in barca ed ora sta già programmando la prossima uscita.

La conduttrice non perde occasione di condividere con i follower alcuni momenti della sua giornata e foto ricordo di uscite fuori porta. I fan che si fanno ogni giorno più curiosi, sono pronti a seguirla ovunque e su Instagram crescono giorno dopo giorno.

Alessia Marcuzzi: labbra rosse e cappello trendy, la sua estate – FOTO

