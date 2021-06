Alice Basso e lo stacco di coscia che lascia senza fiato, spettacolo-FOTO

La bella influencer ha condiviso uno scatto sul divano di casa mentre improvvisa una posa con uno stacco di coscia incredibile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALICE BASSO🧜🏻‍♀️ (@alicebasso)

Alice Basso ha condiviso una foto su instagram dov’è meravigliosa sul divano in posa, e mostra uno stacco di coscia che lascia a bocca aperta. Nei commenti gli utenti si scatenano:”Wow la bellezza dentro e fuori si percepisce anche in una foto”. “La mia autostima crollata miseramente alla vista di Alice Basso, stupenda” e ancora “Dimmi che sei perfetta senza dirmi che sei perfetta….comincia ti va che io sto a far merenda”.

Alice Basso, influencer e mamma a tempo pieno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALICE BASSO🧜🏻‍♀️ (@alicebasso)

La Basso è una nota influencer ha 747 mila followers e condivide tutta la sua vita sui social. Ha due figli che deve gestire e non è facile conciliare gli impegni di mamma con quelli d’influencer ma lei riesce a gestire bene entrambe le cose. Stamattina ha raccontato com’è stato bello riuscire a ritagliarsi del tempo per farsi e capelli e truccarsi.di solito non riesce mai a farlo. “Ma quanto è bello avere del tempo per noi, per sistemarci, truccarci…Credo sia un mese che non riesco nemmeno ad asciugarmi i capelli quando mi lavo..stamattina piega “fai da me” e buongiorno”.

Intanto fa l’influencer a tempo pieno e ad aiutarla negli scatti c’è il marito che però non è un gran professionista e infatti mette sempre il dito davanti alla fotocamera. Lei lo prende in giro e ci ride su:“Continuano le foto fatte da mio marito…ed il suo mood…compresa ombra del suo dito in basso a destra. Creiamo un hashtag per le foto fatte dai mariti?Dai Dai..uscite l’hashtag…fatemi sognare”. E ancora scrive:“FOTO 1 amore devo mettere la mano davanti per farti ombra, ma poi al massimo la tagli..FOTO 2 ma ti fa sul serio?? Lo sto facendo impazzire”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALICE BASSO🧜🏻‍♀️ (@alicebasso)

Meglio scegliere qualcun altro per l’arduo compito di scattare foto decenti. Non è un compito adatto ai mariti a quanto pare. D’altronde però in tempi di coronavirus sembra essere l’unica possibilità. La Basso ha già capito che le sue foto estive saranno un disastro:“Abbiamo capito che se le foto continuerà a farmele sempre mio marito, il mood sarà questo per tutta l’estate”.