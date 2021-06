Alice De Bortoli mentre corre è bellissima e in forma più che mai-FOTO

L’influencer Alice De Bortoli ha condiviso su instagram due foto mentre corre bella più che mai con un look sensuale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice De Bortoli (@alice.debortoli)

Alice De Bortoli è bellissima e sexy mentre corre con dei pantaloncini da ciclista neri e una canotta corta bianca. Nella didascalia scrive:”L’importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, l’importante è quello che provi mentre corri”. Si nota un dettaglio però che non scappa agli occhi dei più attenti. Infatti un’utente ha già provveduto a scriverlo nei commenti:“L’unica che corre truccata”. L’influencer infatti appare molto truccata mentre corre, come se fosse più preoccupata della foto che della corsa.

LEGGI ANCHE>>>“La nostra pantera”, Sabrina Salerno regala un carosello di FOTO esplosive: unica!

Alice De Bortoli in versione ballerina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice De Bortoli (@alice.debortoli)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Bianca Berlinguer la sorpresa inaspettata: cosa accade ora? La sua prima volta

Non è un segreto che la De Bortoli sia amante della danza, lo scrive nella sua descrizione sul profilo instagram. Ma non la vediamo spesso all’opera. Recentemente nelle sue stories invece si vede in due momenti ballare. Il primo mentre fa un tik tok copiando i passi di Jennifer Lopez. E nel secondo la vediamo a lezione con la sua maestra mentre si esibisce con sicurezza e talento davanti alla videocamera. Forse potrebbe partecipare ad Amici se ama tanto la danza. Certo però dovrà presentarsi molto preparata perché la Celentano non scherza e pretende una preparazione quasi da professionista.

Basta ricordare cosa ha fatto passare nella scorsa edizione del talent a Martina e Rosa. Due ballerine a suo dire mediocri che non meritavano di essere lì. Per il momento la De Bortoli preferisce concentrarsi su altro, sull’estate e il suo lavoro da influencer che l’appaga. Ha condiviso una foto in piscina scrivendo:”Sono carica per l’arrivo dell’estate. Colori, spensieratezza e tanta fantasia mi accompagneranno quest’anno con Tezenis”. Sponsorizza il noto marchio d’intimo e bikini. La De Bortoli poi ha una vera ossessione, si tratta dello shopping come darle torto. Pare essere un problema che affligge molte donne. Ma è tutto normale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice De Bortoli (@alice.debortoli)

Condivide un post vestita di rosa, in tono con il sacchetto di Victoria’s Secret dove ha acquistato un paio di cose. E nella didascalia scrive:“Ho un nuovo obiettivo nella vita: imparare a fare meno shopping…però inizia da domano forse”. Non sembra aver mantenuto il suo obiettivo dato che è stata di recente a Serravalle nel famoso Outlet. Certo dipendenze non si curano in un giorno d’altronde!