“La più bella della Terra”, Alice De Bortoli in costume a perizoma: stupenda da tutte le angolazioni – FOTO

Alice De Bortoli infiamma i social network con una performance strepitosa da tutte le angolature: non c’è nulla di meglio.

La web influencer, Alice De Bortoli ha incantato su Instagram con una serie di scatti da far venire letteralmente il mal di testa.

Ormai Alice non fa più notizia nel panorama digitale. Il pieno di consensi si registra anche su Tik Tok, attivissima come non mai. Non a caso è tra le celebrità più selezionate e ogni volta che si mostra davanti alle telecamere non tradisce le attese.

Appassionata di moda è sempre in prima linea a coltivare le sue eterne passioni. Un’attitudine iperattiva come poche altre, specializzata nel settore della danza e della recitazione.

Il segreto della sua bellezza non è soltanto un dono di “Madre Natura”, bensì una ferma volontà di apparire in forma smagliante con attività fisiche, diete ipocaloriche e qualche strappo alla regola con gelati e zuccheri vari

Alice De Bortoli effervescente ad ogni ora della giornata: elettrizzante

