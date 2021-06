Amedeo Goria e la nuova fiamma, la rivelazione piccante: “Cinque volte..”

Amedeo Goria lascia tutti a bocca aperta. Le sue dichiarazioni sul rapporto con la fidanzata toccano l’intimità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vera Miales 🥀 (@veramiales)

Amedeo Goria sta facendo ancora parlare di sé. Dopo la partecipazione della sua ex moglie, Maria Teresa Ruta al “Grande Fratello Vip”, il giornalista sportivo, di rimbalzo, è riesploso come personaggio ricercatissimo e di interesse.

È sull’onda del gossip per la sua nuova fidanzata. Una bellissima modella che è più giovane di lui di ben 31 anni. Si chiama Vera Miales, ha 36 anni ed è originaria della Moldavia. I due, a quanto pare, non sentono il peso dell’età. Tra di loro nessun problema, anzi, sembrano più affiatati che mai.

Goria, ha anche spiegato, infatti, in una intervista a Nuovo, che la giovane desidererebbe tanto un figlio da lui ma il giornalista, invece, non è intenzionato ad avere altri figli.

“Pensava di essere rimasta incinta ma non era così. Me ne ha parlato e mi ha detto che vorrebbe un figlio con me, ma io le ho risposto che, se questo è il suo desiderio, dovrebbe cercarsi un altro uomo. La paternità per me è un capitolo chiuso” ha rivelato l’ex marito della Ruta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “L’Isola dei Famosi” la confessione intima di Massimiliano Rosolino: “Si è spezzato..”

Amadeo Goria, intimità bollente con Vera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ꧁ 𝐺𝑈𝐸𝑁𝐷𝐴 𝐺𝑂𝑅𝐼𝐴 ꧂ (@guendagoria)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Stai bene con tutto” Alessia Marcuzzi infiamma i fan, le sue labbra? Da baciare

Messa da parte la questione figli, Amedeo Goria e Vera Miales sembrano non avere nessun problema a letto, anzi. I due si descrivono come una coppia molto focosa. E proprio per questo stanno facendo parlare di loro in queste ore.

Il giornalista ha affermato infatti, di aver fatto sesso con la sua giovane compagna ben cinque volte in un giorno. La differenza d’età, dunque, non è affatto un problema. Tra di loro c’è grande passione e nell’intervista al settimanale Amedeo Goria non l’ha affatto nascosto.

“Tra noi c’è una grande attrazione ed è successo anche che abbiamo fatto l’amore cinque volte in un solo giorno. Posso ritenermi fortunato perché l’età non ha intaccato la mia virilità” ha detto in maniera fiera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vera Miales 🥀 (@veramiales)

Per lui le donne sono tutto. Se una lo attrae lui sente la necessità di conquistarla e sedurla, ma per tutte quelle che chiedono la fedeltà assoluta il giornalista non assicura nulla, è qualcosa che non fa per lui. “Toglietemi tutto ma non la possibilità di tradire!” ha ammesso.