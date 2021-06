“Amici”, tra i professionisti arriva lei: si scatena l’entusiasmo dei fan

Dopo numerose indiscrezioni arriva la notizia ufficiale: ci sarà una new entry nel corpo di ballo dei professionisti della nuova edizione di Amici. La conferma ha scatenato la reazione dei fan

È passato poco più di un mese dalla fine della ventesima edizione di Amici, eppure è già tempo di pensare alla nuova classe del talent di Canale 5. I casting sono iniziati ormai da diverse settimane, come mostrato sugli account social del programma e dei professionisti incaricati di selezionare i nuovi allievi. Proprio nei video condivisi con il pubblico non è sfuggita una presenza in particolare facendo nascere diverse voci riguardo al suo ruolo. Dopo tante indiscrezioni è arrivata oggi la conferma ufficiale.

La vincitrice di Amici 20 torna nel cast, con un ruolo differente

A grande richiesta, per la felicità dei suoi numerosissimi fan, la vincitrice dell’ultima edizione di Amici tornerà anche nella ventunesima. È capitato diverse volte nel programma che degli ex allievi venissero inseriti all’interno del corpo di ballo dei professionisti ed è esattamente quello che accadrà.

Giulia Stabile, la giovane ballerina che è riuscita nell’impresa di vincere il talent -è la prima ballerina donna ad averlo fatto- tornerà nella nuova edizione e questa volta tra i professionisti. La sua presenza nelle numerose stories pubblicate su Instagram durante i casting aveva destato qualche sospetto, ma nessuno si era ancora espresso a riguardo.

La conferma arriva tramite l’intervista che ha rilasciato a Vanity Fair insieme al fidanzato, e secondo classificato, Sangiovanni. La coppia continua a far sognare i fan che li seguono con passione. La loro storia, nata sotto i riflettori, sembra procedere a gonfie vele e il magazine ha deciso di dedicarli la copertina di questo mese.

Che Maria De Filippi avrebbe colto la possibilità di continuare ad avere Giulia nel programma non sorprende. La conduttrice è rimasta piacevolmente colpita dalla ballerina e dalla sua personalità, oltre che dal suo innegabile talento. Per lei, che ha appena compiuto 19 anni, questa sarà la prima grande esperienza lavorativa.

Il cast dei professionisti non ha fatto mistero, dopo la sua vittoria, di quanto si sia legato alla giovane così come la sua insegnante, Veronica Peparini. Proprio quest’ultima aveva sviato la risposta riguardo a un’ipotetica entrata di Giulia tra i ballerini per la nuova edizione, ma aveva dichiarato quanto sperasse che potesse accadere.