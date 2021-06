“Dio ti benedica”, Andrea Delogu, la compilation di selfies è devastante – FOTO

Ennesimo trionfo social per Andrea Delogu, speaker di Rai Radio 2. La sua ultima compilation di selfies ha fatto perdere la testa ai fan

Andrea Delogu è un’apprezzata conduttrice televisiva e radiofonica, attualmente impegnata su Rai Radio 2 nel ruolo di speaker. La scrittrice è inoltre balzata all’attenzione per via della sua chiacchierata relazione con Francesco Montanari, noto interprete del “Libanese” nella serie televisiva “Romanzo Criminale”. I due, sposati dal 2016, sembrano tuttavia attraversare un momento di crisi. Di recente, la Delogu ha postato una compilation di scatti in cui si mostra da sola. Con la sua bellezza devastante, Andrea è riuscita a conquistarsi gli apprezzamenti di tutti i suoi fan: in pochissimo tempo è già record di likes per lei.

Andrea Delogu, la compilation di selfies è devastante – FOTO

L’ultima compilation di scatti postata da Andrea Delogu è un vero susseguirsi di pose e outfit a luci rosse. La speaker di Rai Radio 2, bella e sensuale oltre ogni misura, ha combinato una serie di selfies in cui si mostra in ogni sua sfaccettatura: in costume o con un vestito da sera, truccata o al naturale, la rossa più famosa della tv riesce comunque a stupire i fan. “Alla fine un mese di quasi selfies“, ha scritto Andrea nella didascalia, attirando le attenzioni degli utenti.

“Bellissima e simpaticissima“, “Che Dio ti benedica“, hanno risposto i suoi seguaci, rapiti dagli scatti. Da un po’ di tempo, tuttavia, il pubblico che la segue non ha potuto far a meno di notare un dettaglio importantissimo: la Delogu e suo marito Francesco Montanari non si mostrano più insieme. Il sospetto è che la coppia stia attraversando un momento di crisi non semplice da superare, e che li sta mettendo a dura prova.

Soltanto pochi mesi fa, la Delogu aveva addirittura affermato che l’attore l’avesse tradita, per poi ritrattare le sue esternazioni. La situazione attuale della coppia è sempre più sfuggente.