Anna Safroncik sensuale in biancheria intima sul letto-FOTO

La bella attrice Anna Safroncik ha condiviso uno scatto la ritrae sul letto con indosso una biancheria intima comoda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Safroncik (@annasafroncik)

Anna Safroncik è bellissima e sensuale nel suo ultimo scatto su instagram dove indossa un completo di biancheria intima bianca del marchio Aloyoga. Perfetto per rilassarsi sul letto e guardare il telefono. L’attrice è tornata nel suo luogo di vacanza in Grecia dopo aver trascorso qualche giorno a casa della famiglia in Ucraina per piangere il nonno scomparso. Quando ha appreso la notizia infatti era a Mykonos la bella attrice, e ha immediatamente preso un volo per tornare a Kiev dalla sua famiglia.

LEGGI ANCHE>>>Alice Basso e lo stacco di coscia che lascia senza fiato, spettacolo-FOTO

Anna Safroncik e il nuovo film su Prime video

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Safroncik (@annasafroncik)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Alice De Bortoli mentre corre è bellissima e in forma più che mai-FOTO

L’attrice torna sugli schermi con un film dal titolo “La verità” di Giuseppe Alessio Nuzzo. La trama parla di un giovane imprenditore insoddisfatto della sua vita a partire dal lavoro ai sentimenti. Tornando però da un viaggio di affari importante scopre di poter vedere nel futuro e la sua esistenza prende una forma diversa. Il film non è nuovo perché è uscito nel 2016 ma è nuovo sulla piattaforma Prime Video e dunque l’attrice ha voluto sponsorizzarlo. Nel film ci sono altri famosi attori come Francesco Montanari, Maria Grazia Cucinotta e anche Nicoletta Romanoff, Massimo Poggio, Luigi Diberti e ovviamente la bellissima Anna Safroncik.

L’attrice quando uscì il film rilasciò un’intervista in cui spiegava come lei non segue mai la razionalità, non riesce a fare a meno delle emozioni e quindi accetta progetti anche rischiosi talvolta. Per il regista è stata una scommessa, il giovane 28enne napoletano ha voluto provare a fare questo film che è ben lontano dal suo terreno che è il comedy. Il cast è formato da molti under 35 e per realizzare il progetto avevano a disposizione 300 mila euro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Safroncik (@annasafroncik)

Un film che lascia il finale alla libera interpretazione del pubblico, ognuno ha la sua visione. Un progetto che la Safroncik ha apprezzato molto aveva dichiarato infatti alcune parole sul contenuto del film:”Io credo nel bene dell’essere umano, credo che tutta la nostra vita ruoti intorno all’amore e all’energia positiva che possiamo scambiarci e non c’è niente di più importante”.