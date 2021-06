Aurora Ramazzotti, cicatrici dal passato: effetti devastanti sulla sua psiche

Aurora Ramazzotti si è aperta in merito al suo difficile passato. Criticata e insultata negli anni, ha vissuto momenti davvero bui. Spuntano dolorose rivelazioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Crisi, ansia e problemi alimentari. Queste le conseguenze che Aurora Ramazzotti ha vissuto per via degli insulti ricevuti sui social. Da giovanissima, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ha vissuto un inferno subendo attacchi pesanti e innumerevoli critiche. Un passato difficile che ha segnato nel profondo la 24enne, attiva nel mondo spettacolo sulle orme dei genitori.

“Mi coprivo, avevo crisi isteriche, mi cambiavo mille volte ogni mattina, ho avuto anche disturbi alimentari”, le rivelazioni di Aurora.

Durante un’intervista a Vanity Fair ha raccontato come da ragazzina, nel mirino dei fotografi che la paparazzavano al fianco della madre, fosse solita andare a caccia di quello che veniva scritto sul suo conto. “Le cattiverie erano inaccettabili, da lì è nata una paranoia e la convinzione in me che io non andassi bene”, il racconto della Ramazzotti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Barbara D’Urso, lo sgambetto arriva in casa: il nome bomba che la sostituirà

Aurora Ramazzotti: l’accettazione di se stessa l’ha salvata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Giulia Stabile e la confessione bollente su Sangiovanni: “Vi racconto la nostra prima volta”

Aurora ha superato i momenti più dolorosi della sua vita solo grazie al lavoro su se stessa. Tra insulti, prese in giro, critiche e paragoni con i suoi genitori, la Ramazzotti è riuscita ad uscire dal vortice fatto da ansia e disturbi alimentari accettando se stessa.

“La mia famiglia è sempre stata molto presente, ne sono uscita e ho avuto il re-bound. E’ stato molto difficile, ho messo su peso e l’unico modo per superare è stato iniziare ad amare il mio corpo. Ancora oggi mi dicono che sono un mostro”, le parole di Aurora. La 24enne ha migliorato la sua situazione grazie a un percorso di terapia e all’attività fisica vedendosi così meglio e sentendosi più forte nei confronti delle critiche.

La scorsa estate aveva condiviso uno scatto sui social in cui aveva mostrato il suo viso segnato dall’acne diventando così un simbolo del movimento body positive. Ad oggi è felice del suo aspetto e serena come non mai al fianco del suo compagno storico Goffredo Cerza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Inoltre in questi mesi ha vestito i panni di “iena”, nell’omonimo programma e ha conquistato sempre più seguaci su Instagram dove il suo profilo conta più di due milioni di follower.