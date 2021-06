A “Ballando con le stelle” cambia tutto. Quello che sta per accadere mette in moto una piccola rivoluzione: chi va via e chi arriva

“Ballando con le stelle” si prepara alla rivoluzione. Nella prossima stagione ci saranno delle grosse novità ed i telespettatori ne rimarranno sicuramente basiti.

Da tempo, ormai, il talent show guidato da Milly Carlucci al sabato sera, ha una struttura abbastanza standard. Non ci sono stati grandi cambiamenti negli ultimi tempi perché la “macchina”, ormai consolidata, funziona alla perfezione riscuotendo il grande favore del pubblico.

Eppure la formula “Squadra che vince non si cambia” non vale per la prossima stagione di “Ballando”. Uno storico personaggio non ci sarà più e si pensa già a come e con chi sostituirlo.

“Ballando con le stelle”, cambia tutto: la rivoluzione

Terremo in casa “Ballando con le stelle” dopo l’addio ad uno dei personaggi più amati e in vista. Nella prossima edizione del talent, infatti, non ci sarà più Guillermo Mariotto. Lo stilista della maison Gattinoni ha spiegato di volersi prendere un anno sabato e di essere troppo preso dall’ideazione della nuova collezione.

Una notizia che ha lasciato tutti di stucco. I suoi fan, già da ora, affermano che a “Ballando con le stelle” nulla sarà più come prima. Mariotto è nel cast del reality dal 2005 e da cinque anni, ormai, la giuria composta anche da Selvaggia Lucarelli, Carolin Smith, Fabio Canino e Ivan Zanzaroni si è sempre mantenuta solida e stabile. Ora, invece, perde uno dei suoi componenti più amati.

E al posto di Mariotto chi ci sarà? In un primo momento si è ipotizzato che Milly Carlucci avrebbe potuto decidere di far rimanere la giura con quattro componenti, negli ultimi giorni si vocifera, invece, che al posto dello stilista potrebbe arrivare Bianca Guaccero.

Il pubblico ormai la ama. Grazia a “Detto fatto” la conduttrice è saputa entrare nelle case degli italiani con grazia e allegria. Poi le serate evento condotte insieme a Enrico Ruggeri l’hanno consacrata. E così la new entry potrebbe essere proprio lei per la giuria di “Ballando”.

Ancora non ci sono conferme ma solo supposizioni. Come sempre Milly e la produzione hanno l’ultima parola e da buoni veterani della televisione sapranno fare la scelta più oculata.