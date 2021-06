“Beautiful”, anticipazioni puntata 24 giugno: Ridge torna da Shauna?

Beautiful, anticipazioni 24 giugno: dopo aver visto il video che incastra Brooke e Bill, Ridge prende una decisione.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto la reazione scandalizzata della famiglia Forrester al video del bacio tra Brooke e Bill. Da quando Quinn è entrata in possesso del filmato girato da Shauna, la Fuller ha un’arma infallibile per mettere un punto alla relazione tra la Logan e Ridge. Lo stilista ha reagito malissimo alla notizia, picchiando Bill Spencer e sostenendo che non riuscirà mai a perdonare la moglie per il suo tradimento. Nel frattempo Shauna è partenza per Las Vegas. La Fulton ha deciso di tornare a casa dopo che le cose con Ridge non sono andate bene. Non sa che lo stilista ha appena visto il video girato da lei e potrebbe pensare di riconsiderare i suoi piani.

Beautiful, anticipazioni 24 giugno: Shauna è sorpresa

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Quinn non si scuserà per aver diffuso il video del tradimento di Brooke e Bill. Al contrario, la Fuller sosterrà che era suo dovere aprire gli occhi a Ridge ed aiutarlo a rendersi conto di che persona è sua moglie. Nel frattempo Brooke cercherà invano di chiedere il perdono del marito. Per lo stilista, tuttavia, la loro storia è definitivamente finita.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Flo capirà finalmente quanto Shauna tiene a Ridge. La madre ha deciso di lasciare Los Angeles perché non sopportava di vedere lo stilista con un’altra donna. Il nuovo colpo di scena, tuttavia, potrebbe cambiare le cose. La Fulton lascerà davvero Los Angeles? O Ridge le darà un motivo per restare?

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, giovedì 24 giugno, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.