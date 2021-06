Bellezza e stile, Cristina Parodi ne ha da vendere: fan in tilt -FOTO

Cristina Parodi non è solo una giornalista, è una donna dalle mille sfumature e la sua bravura arriva ovunque. Per non parlare dello stile

Cristina Parodi è stata per anni alla conduzione di “Verissimo” dove ha portato il programma ad ottimi risultati. La sua bravura e il suo talento sono per molti ineguagliabili e non a caso è stata anche la presentatrice di “La vita in diretta” ed altre trasmissioni televisive.

Inoltre, è anche una scrittrice molto affermata. Per non parlare dell’ambito imprenditoriale. Ha uno suo brand di cui ha presentato un evento per la nuova collezione sui social.

Cristina Parodi: un nuovo brand 100% made in Italy

La Parodi ne ha raccontate di storie ed oggi narra la sua e quella del suo brand che sta prendendo piano piano forma. Si chiama Crida e racchiude un lavoro di tanti mesi e idee che solo grazie alla fantasia, alla voglia e alla determinazione è diventato realtà.

Su Instagram ha appena pubblicato alcune foto di un evento in cui ha presentato la nuova collezione che sostiene il made in Italy al 100%. Così si lascia andare ad un messaggio ricco di speranze e di auguri per un lavoro eccezionale: “L’arrivo e’ in grande stile ( e non e’ da me …. ) ma dietro questa immagine ci sono stati sei mesi di lavoro molto duro per creare una nuova collezione in un momento tutt’altro che facile”.

In tutti gli abiti si nota lo stile e l’eleganza italiana e la conduttrice ne è l’artefice. Un progetto a cui la Parodi teneva molto e ha voglia di continuare.

E’ una donna dalle mille sfumature, non solo conduttrice ma anche imprenditrice, moglie e mamma meravigliosa. Ecco perché i fan la adorano e non smetteranno mai di farlo. Su Instagram il suo profilo è arrivato a quasi cinquecento mila follower, un’altra piccola conquista per la conduttrice alessandrina.