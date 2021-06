Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata di martedì 22 giugno 2021? Ecco quali sono i dati della televisione italiana

Mentre l’Italia si prepara per la partita degli ottavi di finale agli Euro2020, ieri sera il match Repubblica Ceca e Inghilterra ha intrattenuto i telespettatori su Rai1 terminando con la vittoria della seconda.

A fare da concorrenza su Canale 5 è andata in onda un’altra puntata di New Amsterdam con il dottor Max Goodwin che ha tenuto compagnia al pubblico a casa. Chi avrà vinto la gara di share e ascolti di martedì 22 giugno 2021? Scopriamo i dati.

Ascolti tv: chi ha vinto il primo posto del 22 giugno?

A vincere la gara di share e ascolti è ancora una volta Rai 1 con gli Euro2020 che ha conquistato 4.545.000 spettatori pari al 22.4% , pre e post nel complesso: 3.222.000 – 16.9%.

Al secondo posto Canale 5 con New Amsterdam si è aggiudicato 1.777.000 spettatori pari al 10.6% di share. Una sorpresa anche per Rai3 che con “Carta Bianca” ha intrattenuto 1.225.000 spettatori pari ad uno share del 7.2%, presentazione di 17 minuti: 854.000 – 4.1%. Ieri per Bianca Berlinguer è stata l’ultima puntata e la stagione è terminata nel migliore dei modi.

Andiamo ad analizzare gli altri dati di ascolti e share di film e programmi che hanno tenuto compagnia agli italiani nella serata del 22 giugno 2021.

Rai2: I Casi della Giovane Miss Fisher 1.107.000 spettatori pari al 5.6% di share.

Italia 1: Hunger Games 676.000 spettatori, 4% di share.

Rete4: Se Mi Lasci non Vale 986.000 spettatori con il 5.3% di share.

La7: “The Royals Revealed – I Segreti della Corona” 476.000 spettatori con uno share del 3.2%.

Tv8: Un Amore di Testimone 292.000 spettatori con l’1.6% di share.

Nove: “Nome in Codice: Broken Arrow” 295 .000 spettatori con l’1.6% di share.

Questa sera ci sarà un’altra partita degli Euro2020 su Rai 1 che vedrà protagoniste le squadre di Portogallo e Francia. Su Canale 5 un nuovo episodio di Grand Hotel e su Rai 3 un’altra puntata di “Chi l’ha visto?”. E voi avete già deciso cosa guardare?