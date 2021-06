Sara Croce è una statua in bikini: la ‘Bonas’ ha piazzato alcuni scatti in cui mostra il suo corpo da fantascienza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Sara Croce ha deciso di rompere gli schermi degli smartphone di tutti i suoi followers: la nativa di Garlasco sta pubblicando scatti calienti su Instagram in cui indossa costumini esplosivi e sexy. La ragazza, dopo aver trascorso alcuni giorni di relax nel Golfo di Napoli (precisamente a Capri), si è spostata in Sardegna. Anche per la ‘Bonas’ di “Avanti un altro”, quindi, vacanze made in Italy.

Sara si trova in uno dei posti più incantevoli dell’isola italiana, ossia Santa Teresa di Gallura. Lo scatto apparso poco fa sul suo profilo ha già bloccato il web: la nativa di Garlasco indossa un bikini da brividi che mette in evidenza il suo fisico statuario e le sue curve incredibili.

NON PERDERTI ANCHE —> Giulia Stabile e la confessione bollente su Sangiovanni: “Vi racconto la nostra prima volta”

Sara Croce, il bikini mette in risalto il suo fisico marmoreo: le curve implodono

Per vederla, vai su successivo.