Non si placano le critiche da parte della sua community dopo che la giovane influencer ha mostrato il prima e dopo avvenuto all’Isola.

Il ritorno alla normalità dopo la lunga ed estenuante esperienza televisiva con “L’Isola dei Famosi” sembra meno traumatico di quanto gli ex naufraghi potevano sperare.

Lo sa bene la 23enne fit influencer e modella, ex vincitrice de “La Pupa e il Secchione”, che si è mostrata felice nella sua casa di Brescia raccontando sui social il ritorno alle sue vecchie abitudini.

Ieri invece Miryea Stabile ha deciso di concedersi un’uscita nella grande metropoli milanese per trascorrere qualche ora per negozi. La foto postata la mostra davanti il Duomo sorridente e felice.

Indossa una minigonna di jeans chiara, top bianco e stivali camperos alti, abbronzatissima e con un fascino che è impossibile non guardare. I suoi follower però si sono accaniti su di lei, ecco il motivo.

Miryea Stabile strega in corto, bellissima

“Finalmente Milano!” scrive la giovane con il sorriso stampato in volto. Molti i commenti che la riempiono di elogi per tanta bellezza: “Che bonazza al Duomo di Milano ❤️❤️”, “Dietro di te c’è il Duomo di Milano ma il vero spettacolo se tu”, “MIRYEA sei una dea❤️”.

La sua nutrita community però si divide e sono ancora molti che la rimproverano per i troppi chili persi durante il reality. Lei ha infatti ammesso che sono 10 in totale e che si piace molto di più così, che cercherà d mantenere il peso forma raggiunto con l’allenamento e la corretta alimentazione.

A margine della foto i commenti piovono copiosi dividendo i fan in fazioni opposte: “Si però ora mangia eh….”, “Tesoro mangia! Sei troppo magrina ❤️”, “Stavi da Dio con 10kg in più e poi non si scherza con la salute…”.