Caterina Balivo, arriva la decisione della Rai: delusione inaspettata

Spunta una preoccupante indiscrezione in merito al futuro di Caterina Balivo. I fan sono nel più totale fermento.

Classe 1980, bellezza e talento da vendere. Caterina Balivo è tra le conduttrici più apprezzate dal pubblico. Negli anni ha conquistato i telespettatori con programmi di successo come “Detto Fatto” e “Vieni da me”, presentato dall’ex modella, Caterina ha partecipato anche a Miss Italia, dal 2018.

Un format che ha appassionato gli italiani fin da subito grazie al taglio emozionale tra momenti di spensieratezza e attimi di profondità. Alternando interviste, giochi e chiacchere, la trasmissione, targata Rai, ha raccontato nel corso degli anni toccanti storie. Proprio in merito al futuro del format sono emerse indiscrezioni che hanno allarmato il pubblico, in particolare i fan di Caterina.

Caterina Balivo, fan in agitazione: l’indiscrezione lascia senza parole

Le ultime indiscrezioni emerse in merito alla programmazione del palinsesto Rai della prossima stagione hanno destato perplessità nel pubblico. In particolare a destare l’allarme è stata la notizia che “Italia Sì”, condotto da Marco Lioni”, sarà trasmesso dalle 14 alle 16,30 per poi essere seguito da “Linea Bianca” e “Linea Blu”, a rotazione durante la stagione.

Il format di Lioni si aggiudica così due ore e mezzo senza nessuna variazione alla sua trasmissione. Il programma sarebbe infatti dovuto durare di meno per ritagliare lo spazio dedicato alla Balivo con “Viene da me“. Uno spazio che tuttavia non è stato riservato alla conduttrice la cui trasmissione è per ora in fermo. Tuttavia non vi sono state conferme in merito e pertanto i fan non perdono la speranza che Caterina possa tornare ad animare il pomeriggio nei sabati Rai. Intanto nell’emittente dello Stato è previsto il ritorno di Paola Perego e Simona Ventura con nuovi show.

La Balivo manca negli studi televisivi dallo scoppio della pandemia in quanto aveva deciso di prendersi un momento di stop per dedicarsi alla sua splendida famiglia.

Di recente la presentatrice, impegnata in questi mesi in altri progetti tra cui la creazione di un suo podcast, ha rivelato come desideri tornare in tv per dedicarsi solo a progetti belli e divertenti. Chissà quale sarà il futuro della Balivo.