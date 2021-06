Cecilia Rodriguez, l’outfit in brown che fa impazzire Instagram. La showgirl detta ancora una volta tendenza: strepitosa

Ciclone di energia, frizzante e travolgente sensualità, 4,4 milioni di followers su Instagram: la sorella più piccola di Belen Rodriguez è un vero e proprio fenomeno di popolarità. Sul web o in televisione, la sua personalità lascia sempre il segno, rivelandosi un personaggio estremamente amato in ogni circostanza.

Partecipa all'”Isola dei Famosi” nel 2015, dove raggiunge la notorietà, conquistando il terzo posto. Cecilia Rodriguez ottiene l’affermazione definitiva con la partecipazione al “Grande Fratello Vip“, dove incontra il suo attuale compagno di vita Ignazio Moser, una relazione autentica nata sotto le telecamere e che vanta moltissimi fan.

Affiatamento dimostrato ancora una volta in diretta all'”Isola dei Famosi“, quando la showgirl ha raggiunto il suo fidanzato naufrago in Honduras, in un abbraccio che ha sciolto i telespettatori, facendoli sognare con il loro grande amore.

Proprio sui social la modella argentina non ha mai fatto mancare il sostegno nei confronti del compagno, sfruttando l’ampio seguito che riscontra. Evidente ad ogni suo scatto fashion che anima gli utenti e diventa subito una fonte di ispirazione, proprio come l’ultimo post.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Sirena”: Belen Rodriguez al mare sfoggia il pancione, parto agli sgoccioli – FOTO

Cecilia Rodriguez, il marrone è il colore dell’estate

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

NON PERDERTI ANCHE –> Aurora Ramazzotti, cicatrici dal passato: effetti devastanti sulla sua psiche

Sullo sfondo arancione, perfetto per esaltare al massimo la tonalità dell’outfit che esibisce, Cecilia Rodriguez si fa esempio di stile e classe in assoluta ma sofistica semplicità. In seguito alla scelta di stile per la stagione calda selezionata per la chioma castana, in una splendida frangia aperta a incorniciare lo sguardo, la showgirl riesce ancora a stupire.

Questa volta in un look inaspettato, che anche in questo caso sa tenere accesso il fattore della sua spiccata sensualità. A tutto brown, in un top di cotone accollato e pantalone flare leggero, abbinamento al quale accosta i sandali di pelle tono su tono con intrecci.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Ancora una volta regine di stile, Cecilia Rodriguez conquista il web e detta tendenza per l’estate, in questo mood molto easy e comfy, che può solo evidenziare la potenza della sua bellezza.