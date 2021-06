Chiara Biasi, il saluto che tutti stavano aspettando: in bikini è afrodisiaca

Per Chiara Biasi l’estate è sacra e la sua è iniziata in anticipo, sfoggia così foto e video in bikini in giro per l’Italia. L’ultima è celestiale

Chiara Biasi è conosciuta da tutti come una delle influencer più seguite da sempre. Fu una delle prime ad intraprendere questa strada e in poco tempo si è affermata nel mondo dei social senza più lasciarlo. Chiara Ferragni è stata il trampolino di lancio, colei che le ha fatto conoscere il web.

Oggi il suo profilo vanta di quasi tre milioni di follower con i quali condivide alcuni momenti della sua giornata, tra il lavoro e il tempo libero.

Chiara Biasi: una dea in acqua, il bikini è un incanto

L’influencer è molto amata dal web e le sue foto sono virali non appena le pubblica. Ha una passione per la moda, quella che l’ha resa poi così famosa e le ha fatto intraprendere la strada dei social.

La Biasi è ancora molto giovane, ha appena compiuto trentuno anni, ed ha molto da imparare ma sa già come va il mondo. Le sue esperienze lavorative l’hanno portata a conoscere persone, luoghi prima d’ora inesplorati.

Ama viaggiare e non perde occasione di farlo. In questi giorni su Instagram ha pubblicato una serie di foto in vacanza, tra un tuffo al mare e uno in piscina. Uno degli ultimi post è uno scatto in acqua dove mostra il suo nuovo bikini verde. Un incanto per gli occhi, la ragazza sfoggia una posa sensazionale che manda in tilt chiunque.

” Vi volevo salutare” ha scritto come didascalia, riferendosi ai fan che la seguono. Immediatamente è pioggia di like e commenti.

Cuori e baci virtuali per la dolce e sexy influencer. “La perfezione” scrive qualcuno e poi ancora: “Bellissima”.

Chissà se quest’anno tornerà nei suoi posti del cuore come Mykonos e Formentera o resterà in Italia? Lo scopriremo solo guardando le storie e le foto su Instagram che non perderà occasione di pubblicare e mostrare ancora una volta la sua bellezza.