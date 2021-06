Claudia Ruggeri inarrestabile sui social network: la showgirl in bikini è semplicemente meravigliosa.

Claudia Ruggeri è una modella e showgirl diventata popolare grazie alla partecipazione ad ‘Avanti un altro’ nei panni di ‘Miss Claudia’. La romana si è sentimentalmente legata a Marco Bruganelli, il fratello di Sonia (la moglie di Paolo Bonolis). In sintesi: lei e il conduttore sono cognati.

La classe 1983 è seguitissima sui social network: il suo account vanta circa 1 milione di followers. La 37enne li delizia ogni giorno con scatti non legali in cui mette in mostra le sue forme da brividi e il suo fisico spettacolare. Poco fa, la nativa di Roma ha piazzato sul web una foto in cui è distesa sulla sabbia e indossa un costume da urlo.

Claudia Ruggeri, scatto mostruoso in spiaggia: che bombe

Claudia, nell’ultimo scatto postato in rete, è distesa sulla sabbia e indossa un bikini incredibile che contiene poco e niente. Le sue forme esplosive non passano mai inosservate: il suo décolleté conquista sempre la scena e lascia i followers a bocca aperta. Anche le sue gambe chilometriche sono in vista e raccolgono consensi. La Ruggeri è la seduzione in persona: le sue foto provocanti mandano in subbuglio Instagram.

“La pace”, ha scritto la showgirl nella didascalia: in questi giorni roventi si sta davvero rilassando sulle spiagge calabresi. Il post ha già raccolto 7mila cuoricini e 100 commenti. “Splendida”, “Che bella sirena”, “Direi la perfezione”, “Stupenda”, “E le ventenni…mute”, si legge. La Ruggeri forma insieme a Sara Croce e a Laura Cremaschi il trio più esplosivo della nostra televisione: i loro siparietti ad ‘Avanti un altro’ mantengono sempre incollati i telespettatori alla tv.

Claudia, proprio ieri, aveva postato una foto pazzesca in cui era senza reggiseno e indossava soltanto un costumino a perizoma: il suo didietro panoramico era completamente in vista.