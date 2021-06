Costanza Caracciolo fa sognare la sua platea di followers con uno scatto strepitoso: la showgirl indossa un costume bianco attillato.

Costanza Caracciolo è una showgirl e modella molto apprezzata dagli italiani. La classe 1990 riuscì a vincere la finalissima di ‘Veline’ e fece coppia per quattro edizioni a ‘Striscia la Notizia’ con Federica Nargi. Le due hanno formato una delle coppie più amate di sempre. Non a caso, la mora e la bionda ben figurarono anche a “Pechino Express”. Costanza è sposata con Christian Vieri.

Gli scatti che sta pubblicando in questi giorni, con molta probabilità, stanno facendo girare la testa anche a Bobo. La 31enne è decisamente seguita su Instagram, dal momento che vanta 1,3 milioni di followers. Poco fa, la siciliana ha pubblicato sul web uno scatto infuocato.

Costanza Caracciolo, costume bianco e trasparente: che meraviglia

Costanza, in questa giornata infuocata di fine giugno, ha deciso di sponsorizzare un costume molto particolare. “MERCOLEDÌ, 33 gradi all’ombra!!! Uno dei miei ultimi acquisti“, ha scritto nella didascalia. Come se non bastasse, la 31enne fa un grandissimo regalo ai suoi seguaci, scrivendo un codice che “regala” un 15% di sconto extra su questo tipo di prodotti.

Il costume è di colore bianco ed è attillato: inoltre si apre proprio lì, scoprendo il décolleté della nativa di Lentini. Lo stacco di coscia e le gambe sono invece completamente scoperte e mandano in orbita i followers. La Caracciolo assume ovviamente una posa estremamente sexy. “Donna di classe, mai sopra le righe”, “Una delle più fini e stilose”, “Brava..mai volgare”, “Con sta foto i gradi all’ombra diventano 50”, “Cosa sei sangue mio”, si legge tra i commenti.

Anche un paio di giorni fa, la classe 1990 postò una fotografia in cui indossava un costume che, piuttosto che coprire, scopriva il suo fisico pressoché perfetto.