“Posso venire con te?”, Diletta Leotta lo sei in tutte le FOTO: ora puoi anche zoommare

Diletta Leotta vi accompagna in un viaggio verso un luogo fantastico e mozzafiato in sua dolcissima compagnia: di cosa si tratta.

Stupenda e con tanta felicità al seguito, Diletta Leotta ha annunciato su Instagram di aver intrapreso un percorso magico, tipico dei sognatori.

Il posto è davvero unico nel suo genere, sembra un paradiso di libertà, dove ognuno si sente in diritto di poter andare ovunque e camminare alla scoperta di luoghi eccellenti, senza una meta ben precisa.

La giornalista si abbandona così al relax più totale, in uno dei monumenti turistici più importanti della Turchia, la “Basilica di Santa Sofia” ad Istanbul. Naturalmente la nostra bellissima giornalista siciliana non è sola ma in dolce compagnia e a “casa” del suo eterno amore, Can Yaman, che in queste ore sta ricambiando la conoscenza della famiglia di lei.

Per la coppia del momento, l’estate era ufficialmente iniziata a largo della costa di Capri, per poi finire tra le meravigliose coste etnee, con il paesaggio montano del vulcano, predominante. Ora invece spazio ai luoghi incantati!

Diletta Leotta vi accompagna per mano, nel luogo più magico: lei è stupenda

