Elisabetta Gregoraci: “Gli occhi parlano con il cuore”, primo piano mozzafiato – FOTO

Elisabetta Gregoraci, ancora una volta, esibisce tutta la sua bellezza su Instagram: la showgirl calabrese mai così affascinante.

Un’inizio di estate davvero scoppiettante, è il caso di dirlo, per Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese sembra davvero in gran forma, stando agli scatti che ci ha già mostrato sul suo profilo Instagram negli ultimi giorni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Immagini davvero superlative, che ce la mostrano al top del suo fascino. 41 anni ma una bellezza ancora estremamente giovanile e super seducente, Elisabetta si è fatta ammirare in costume strappando veri e propri boati di ammirazione da parte dei followers.

Le forme provocanti della Gregoraci non sono certo una novità per i suoi fan, ma non stancano mai. Curve assolutamente maestose che uno scatto dopo l’altro fanno innamorare sempre più.

Elisabetta riesce però a dare il meglio di sé e a lasciare senza fiato i followers anche quando non ricorre al bikini.

Elisabetta Gregoraci, fascino micidiale: una bellezza che fa bene all’anima

SE VUOI VEDERE IL PRIMO PIANO DI ELISABETTA, VAI SU SUCCESSIVO