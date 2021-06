Elisabetta Gregoraci ritorna con un prezioso regalo dopo le ore di paura vissute a causa di un ladro in casa. La meraviglia invade i social

Attimi di paura per Elisabetta Gregoraci lo scorso pomeriggio. La showgirl calabrese ha raccontato tramite il suo profilo Instagram la brutta disavventura vissuta da lei e suo figlio. Al ritorno a casa la tata, poi lei e Nathan Falco si sono ritrovati un ladro in casa.

Elisabetta lo ha inseguito e suo figlio ha avuto la prontezza di chiamare la polizia che lo ha arrestato. “Per fortuna stiamo tutti bene –ha rassicurato tutti – Ora è in prigione dove è giusto che stia”.

Le ore successive non sono state facili e la stessa Elisabetta ha detto che le belle notizie che la riguardano le avrebbe date appena si sarebbe tranquillizzata. Ieri, in serata, il regalo che aspettavano tutti, una nuova foto per i suoi fan.

Elisabetta Gregoraci, il ritorno: meraviglia della natura

