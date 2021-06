Poco impegnative, comode, veloci da indossare e assolutamente bellissime! Sono le espadrillas Chanel che abbiamo adocchiato ai piedi di Barbara D’Urso: il modello più invidiato dell’Estate 2021.

E’ il turno di Maria Carmela d’Urso: questa volta è stata lei a lanciarci una lezione di stile da cui possiamo trarre ispirazione per i nostri everyday outfit della stagione calda.

Barbara D’urso ha indossato ai piedi la tendenza scarpe Estate 2021: le espadrillas Chanel.

Stiamo parlando di una calzatura con una storia affascinante che comincia nel XIV secolo e inizia a diffondersi nel mondo della moda a partire dagli anni 40.

E’ proprio nella prima metà del ‘900 che Coco Chanel arricchisce lo stile chic della Costa Azzurra con accessori a tema nautico, da indossare in spiaggia: le passerelle si riempiono di espadrillas, fili di perle e cappelli da marinai.

Nello stesso periodo, a Figueres, in Spagna, lo stravagante surrealista Salvador Dalì rende i sandali con la suola in juta un elemento distintivo del suo guardaroba.

Da allora, nessuno ha più fatto a meno delle espadrillas durante le stagioni più calde: sono le scarpe d’eccellenza per la primavera e l’estate. Basse, comode, veloci e ormai disponibili in ogni fantasia e tonalità: anche la nostra conduttrice ne ha fatto una prima scelta per il suo dailywear.

Le espadillas di Barbara D’urso: il modello Chanel è una prima scelta

Un modello luxury che ha rivoluzionato il guardaroba di Barbara D’Urso. Non siamo soliti vederla in questo stile un po’ boho, ma ammettiamo che il risultato finale è assolutamente impeccabile!

Un maxi abito con scollo a V dalla fantasia esotica, abbinato alle espadrillas Chanel, il modello che non dovrebbe mancare a nessuna di noi. Funzionali, dalla linea pulita e delicata, con il logo ton sur ton: si caratterizzano per un contrasto cromatico dato dall’abbinamento del nero con una nuance crema, per un risultato finale estremamente chic!

Il formato è il mule, che lascia il tallone scoperto. Fresche e super cool, indossabili sotto gonne, vestiti, capi in denim, come normalissime ciabatte.

Perfette tanto per il mare quanto per un aperitivo: insomma, carissime espadrillas Chanel, avete anche qualche difetto?