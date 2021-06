“I Fatti Vostri”: dopo l’addio di Magalli lo strano ripensamento

Dopo l’addio di Giancarlo Magalli a “I Fatti vostri” il timone della trasmissione passa a noti volti televisioni, ma spunta un dubbio sul futuro del format.

Chi sostituirà Giancarlo Magalli a “I Fatti vostri”? Dopo decenni di conduzione, lo storico volto Rai ha detto per sempre addio alla trasmissione, in onda dagli inizi degli anni Novanta. 21 anni di fila alla timone del format, 4 mila puntate presentate, 10 mila interviste condotte, sono i numeri da record raggiunti da Giancarlo che, per scelta, ha deciso di lasciare il programma.

Secondo le indiscrezioni delle ultime settimane, a sostituirlo sarà Anna Falchi che porterà un’ondata di rinnovamento al format, in onda dal lunedì al venerdì dalle 11 del mattino. Al suo fianco vi saranno Salvo Sottile e Umberto Broccoli che daranno vita a un nuovo corso pe lo storico programma.

Per Magalli invece è prevista la conduzione, sempre in Rai, di un nuovo gioco a premi in onda nel pomeriggio.

Anna Falchi al posto di Magalli: spunta una perplessità

La vicenda del cambio di timone de “I Fatti Vostri” ha acceso i rumors stupendo il pubblico da anni affezionato al format. In merito alla questione si è espresso anche Alessandro Cecchi Paone, nella sua rubrica su Nuovo TV. Parole in risposta al commento di un utente che ha espresso tutto il suo dispiacere per l’addio di Magalli e l’incredulità per la sostituzione della Falchi.

“A me Anna Falchi piace e mi sta molto simpatica. Certo che con un cambio di guardia del genere, l’autore Michele Guardì dovrà trasformare molte cose nel programma infatti, come sembra della indiscrezioni, si parla di una conduzione corale con Falchi, Salvo Sottile e Umberto Broccoli.”, il commento di Paone.

Quest’ultimo poi esprime un dubbio riguardante l’imminente cambio estivo dei vertici in Rai chiedendosi se sarà i nuovi dirigenti a definire chi rivestirà effettivamente il ruolo di conduttore nella trasmissione.

“Chissà che, anche su questo, non decideranno i nuovi dirigenti, in arrivo a cavallo dell’estate”, sottolinea Cecchi Paone.