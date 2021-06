Un tripudio di sensualità e bellezza, Georgina Rodriguez ci proietta in un mondo intriso di passione. La foto virale in venti minuti.

Bellissima, emblema della passione e focosità latina, Georgina Rodriguez è incantevole in qualsiasi scatto; che sia familiare insieme ai figli o momenti di vita quotidiana o scatti fatti durante il suo lavoro di modella, sono sempre un colpo al cuore per i suoi quasi 30 milioni di follower.

Come questa foto, ne avevamo già parlato della collaborazione tra la compagna di Cristiano Ronaldo e Effek il brand di costumi molto freschi e ideali per chi cerca modelli e fantasie alternative. La foto, ha raggiunto quasi due milioni di like. Non merita sicuramente alcuna spiegazione in merito, puro incanto.

