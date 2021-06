Giulia Cavaglià, le vacanze sono sempre più bollenti. Lo scatto in bikini che lascia i fan a bocca aperta, l’influencer più sensuale che mai: divina

Personalità tra le più forti degli ultimi anni a “Uomini e Donne“, Giulia Cavaglià si è fatta notare per schiettezza e simpatia durante il trono di Lorenzo Riccardi, tanto da essere selezionata come tronista dopo la scelta ricaduta su Claudia Dionisi. Proprio attraverso il programma di Maria De Filippi riesce ad ottenere visibilità e incrementare il suo successo sui social, che su Instagram si attesta a 537 mila followers.

Laureata con il massimo dei voti in Design della Comunicazione Visiva, dopo aver sperimentato diverse esperienze come modella ma anche Social Media Manager, attualmente si dedica alla professione di influencer, che svolge a tutti gli effetti grazie alla notorietà raggiunta.

In una pausa dalla frenesia, si concede un viaggio in luoghi paradisiaci, dove non potevano mancare look strepitosi da ammirare. L’ultimo post primeggia per sensualità, dove sfoggia un bikini che lascia gli utenti davvero senza parole.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Aurora Ramazzotti, cicatrici dal passato: effetti devastanti sulla sua psiche

Giulia Cavaglià incanta in blu: divina

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GC 💃🏻 gιυℓιєттα ¢αναgℓια (@giuliettacavaglia)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> I Maneskin alla conquista dell’Europa. La notizia che ha stupito il web

Giulia Cavaglià regala una diapositiva della sua vacanza che rappresenta nella sua massima espressione l’immagine ideale dell’estate. Spiaggia candida, onde che si infrangono, bikini colorato, abbronzatura perfetta, capelli spettinati al vento: un viaggio per la mente che manda in estasi i fan su Instagram.

L’influencer posa nel due pezzi multicolor che si tinge di blu, arancione e nero, per spiccare sulla sua carnagione dorata. In abbinamento sfoggia il magnetico kimono, che accende la sua immagine in tutta la sua naturalezza. Senza trucco e imperfezioni, lascia i fan senza parole, i quali non possono esimersi dal commentare la sua strabiliante e sofisticata sensualità: “Che donna meravigliosa“, “Stupenda“, “Quanto sei bella“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GC 💃🏻 gιυℓιєттα ¢αναgℓια (@giuliettacavaglia)

Fisico perfetto, scolpito e asciutto, e sguardo magnetico che punta all’obiettivo, Giulia Cavaglià seduce il web senza pietà, in un’esplosione di bellezza senza precedenti.