Giulia Stabile, spunta l’anello ma non è di Sangiovanni: cosa è successo?

Giulia Stabile ha sfoggiato a “Domenica In” un anello davvero vistoso: sarà stato il suo fidanzato Sangiovanni a regalarglielo?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ♡ (@giugiulola)

Dopo la copertina che Vanity Fair ha dedicato alla coppia, Giulia e Sangiovanni possono ormai essere considerati come delle vere e proprie celebrità. Lei vincitrice di “Amici 2020“, lui secondo classificato ma con un’infinità di premi assegnati dalla critica. I due ex volti del talent show formano indubbiamente una coppia stellare e di successo, e per loro non può che prospettarsi una carriera florida e soddisfacente.

Giovanissimi e innamorati, Giulia e Sangiovanni continuano a vivere il sentimento che li unisce con spensieratezza, ma anche con molta serietà. I due sembrano fare sul serio, specie dopo le dichiarazioni rilasciate da Giulia a “Domenica In“. La ballerina, che ha sfoggiato un anello vistoso, ha tuttavia ammesso di non averlo ricevuto dal fidanzato. Cosa è successo?

NON PERDERTI ANCHE —> “Sempre pazzesca!” Giulia Valentina, il prima e il dopo, ma sempre con stile – FOTO

Giulia Stabile, spunta l’anello ma non è di Sangiovanni: le dichiarazioni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SANGIOVANNI BABY💋👩🏻‍🎤 (@sangiovanni)

NON PERDERTI ANCHE —> Giulia Stabile e la confessione bollente su Sangiovanni: “Vi racconto la nostra prima volta”

Tre giorni fa, la bellissima Giulia Stabile è stata ospite di “Domenica In”, dove si è esibita per Mara Venier e per il pubblico che la segue con affetto ormai da molti mesi. Subito dopo aver danzato, la ballerina si è accomodata nel salotto della Venier ed ha risposto ad alcune domande, molte delle quali vertevano sull’argomento Sangiovanni. Con quest’ultimo, Giulia è fidanzata ormai da parecchio tempo: i due, che si sono conosciuti ad “Amici 2020”, ora non possono più fare a meno l’uno dell’altra.

La Stabile si è detta innamoratissima del suo fidanzato, nonostante entrambi siano ancora giovanissimi e debbano fare molte esperienze. La Venier, a cui non sfugge nulla, non poteva non notare il vistoso anello che la ballerina portava al dito. La vincitrice di “Amici”, sorridendo imbarazzata, ha deluso le aspettative del pubblico che sperava in una proposta: il gioiello è infatti un regalo del suo papà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ♡ (@giugiulola)

Nonostante per Sangiovanni e Giulia non sia ancora arrivato il momento di ufficializzare la relazione, la sintonia fra di loro è alle stelle. I followers che li seguono possono dunque dormire sonni tranquilli.