La bellissima cantante Giusy Ferreri fa innamorare ogni giorno di più i suoi follower che non hanno più parole per elogiarla.

Giusy Ferreri è la cassiere di un supermercato che ha conquistato “X Factor” e le classifiche italiane. La sua voce è molto particolare ed è diventata una delle interpreti più apprezzate nel panorama musicale nazionale.

Grazie alla sua musica Giusy Ferreri nel corso degli anni ha regalato moltissime emozioni ai suoi fan che hanno fatto delle sue canzoni la colonna sonora della loro vita. La cantante ha da sempre amato la musica, infatti è risaputo che sin da bambina ha partecipato a diversi concorsi canori.

All’età di 14 anni ha voluto studiare musica, l’artista infatti suona egregiamente due strumenti, la chitarra ed il pianoforte. Negli anni non ha mai smesso di cantare sia come solista che in diverse band.

La notorietà arriva nel 2008 quando si classifica seconda alla prima edizione italiana dello show canoro “X Factor”, da quel momento la sua vita è cambiata repentinamente. Ha collezionato un successo dopo l’altro sempre con grinta e tenacia, caratteristiche che la contraddistinguono.

Bella, travolgente, passionale, sensuale e dolce. Giusy Fererri è un mix di emozioni

La talentuosa Giusy Ferreri è sempre più seguita sui social, soprattutto su Instagram. Il suo profilo vanta ben 230 mila follower, che la sostengono e la elogiano per ogni sia iniziativa.

La sua vetrina virtuale è molto curata, Giusy sceglie con attenzione i contenuti da pubblicare. Spesso la vediamo da sola, talvolta in compagnia della piccola Beatrice e alcune volte ancora con il compagno Andrea Bonomo, estrano totalmente ai riflettori.

Giusy ha pubblicato uno scatto che ha mandato su di giri il web, è un mezzo busto dove Giusy indossa un giubbetto oro, la scollatura profonda fa intravedere un reggiseno nero. Lo sguardo di Giusy colpisce e rapisce, la sua pelle di porcellana, i capelli neri e la bocca rossa fanno di lei una Biancaneve dei giorni nostri.

Diversi sono stati i commenti alla foto, tutti molto carini e gentili, ma quello che rappresenta meglio l’artista è “Sei la perfezione”. Nessuna sbavatura su Giusy ma solo tanta ammirazione.