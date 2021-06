Lo spirito di un fragoroso ed elegante pigiama party è quello suscitato dalle quattro protagoniste nell’ultimo scatto di Elena Santarelli.

E’ una reunión con i fiocchi quella documentata nei più piccoli dettagli dalla conduttrice Elena Santarelli nella serata di ieri. La bellissima showgirl ed ex modella originaria di Latina mostra con grande classe la sua simpatia quanto il suo lato più romano al fianco di un trio di amiche speciali e di altri personaggi da non sottovalutare.

Fra gli ospiti d’onore in questa intima serata sui tetti di Roma la conduttrice nata sotto il segno del Leone ha invitato anche la celebre collega Alessia Marcuzzi. Nell’ultimo scatto di Elena, la finezza degli outfit scelti da ognuna di loro accostati al loro irresistibile sorriso, in un’estate che dopo aver segnato il suo inizio si dimostra come più che promettente, divengono in tempi record i protagonisti di una esilarante standing ovation.

Elena Santarelli: irresistibile e meravigliosa per l’elegante pigiama party

