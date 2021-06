Laura D’Amore seduta in uno studio estetico è bellissima-FOTO

La bella assistente di volo Laura D’Amore ha condiviso due scatti che la ritraggono seduta su un lettino di uno studio estetico

Laura D’Amore è bellissima e sensuale nel suo ultimo scatto su instagram dove appare seduta sul lettino di uno studio estetico con un mini abito lilla a fiori e un paio di tacchi. Nella didascalia ha spiegato cosa stava facendo:“Oggi sono stata da Eg by Eleonora Gattuso per una consulenza corpo: abbiamo fatto un check up generale e cercato la strategia migliore per rassodare e tonificare il mio corpo. Professionali come sempre!”. Ci si domanda cosa mai dovrà rassodare la hostess, perché appare già perfetta.

Laura D’Amore per lei l’estate è calda

La hostess più famosa d‘Italia ha iniziato l’estate decisamente in modo caldo, tra bikini minuscoli e frappè a Malta. Recentemente infatti è stata a Malta dove ha sfoggiato dei bikini sensuali e meravigliosi e si è concessa del tempo di relax in piscina. Ha passato tre giorni nella bella città e la consiglia a tutti perché si è trovata molto bene. Al suo ritorno è andata subito dal parrucchiere e l’estetista. Anche lei sponsorizza bidoo, l’app di aste online che ormai va molto di tendenza. Si possono vincere molti premi di lusso e costosi a prezzi bassissimi.

A fine giornata la bella Laura ordina il sushi e si fa una bella cena deliziosa. Al momento sembra che la D’Amore sia in vacanza dopo aver passato tutto l’anno a lavorare facendo avanti e indietro con l’aereo. E giustamente si gode i suoi momenti al mare nella sua amata Catania dove vive. In ogni outfit che condivide la D’Amore sta benissimo, è splendida con indosso qualsiasi cosa. Ogni negozio a Catania fa la fila per averla come modella e sponsor personale sui social.

Lei riesce a pubblicizzare un paio di negozi d’abbigliamento e di estetica. Che sono i due posti dove passa di più il suo tempo quando non lavora in giro per il mondo in aereo. I commenti dei followers sotto alle sue foto sono sempre positivi, tutti l’adorano:“Bellissima creatura unica fantastica meravigliosa bambolina”, “Quanta sensualità in queste ultime foto”.