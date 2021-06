Loredana Lecciso e la foto amarcord. La compagna di Al Bano sfodera un fisico da paura e i social si bloccano davanti a tanta sensualità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_)

Loredana Lecciso spazza via le ennesime voci su una presunta crisi con il suo Al Bano Carrisi. Lo fa, indirettamente, tramite una intervista a Nuovo Tv, durante la quale descrive la complicità, l’affetto e il sostegno che c’è tra i due, come se fosse il primo giorno.

Lei si prepara alla prova costume. Non si sente ancora pronta perché, dice, “devo perdere quattro chili” ma a sostenerla c’è il suo compagno. Si impegna a percorrere dieci chilometri al giorno ha rivelato la Lecciso e il cantante di Cellino San Marco non la lascia sola.

“Mi tiene in forma – ha precisato – e con lui faccio le passeggiate, mi accompagna volentieri”. E se al momento per lei il fisico non è ancora al top, gli scatti di qualche anno fa mostrano una silhouette mozzafiato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Una favola”. Serena Garitta, principessa urbana, svela i propri segreti: unica – FOTO

Loredana Lecciso tutta bagnata, bellezza e sensualità in uno scatto

PER VEDERE LA FOTO DI LOREDANA LECCISO VAI SUCCESSIVO