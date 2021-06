Continua la settimana per Love is in the Air. Il riassunto dell’ultima puntata ci rivela che Eda e Serkan sono sempre più vicini

Continua la settimana per la fortunata serie turca “Love is in the Air“. Eda e Serkan hanno un accordo: devono essere fidanzati per due mesi per finta, per far ingelosire Selin, l’ex fidanzata di Serkan. Il fatto è che più passa il tempo, più Eda e Serkan sono vicini e più Selin sta finendo nel dimenticatoio. Infatti i due finti fidanzati hanno vissuto un momento di forte intimità di recente e nessuno dei due sembra intenzionato a fare un passo indietro, anzi.

Love is in the Air, riassunto dell’ultima puntata della serie turca su Canale Cinque

Eda e Serkan si ritrovano ad una festa con altri membri dell’azienda e qui Eda coglie l’occasione per ricordare a Serkan il loro accordo. Quest’ultimo, deciderà di suonare il pianoforte solo per lei: vivranno un momento davvero molto romantico e inaspettato, ma che farà capire ad entrambi che le cose tra di loro si stanno davvero complicando. Soprattutto quando Eda manderà un filmato alle sue amiche, che le faranno notare che oramai le cose tra lei e Serkan si stanno facendo serie – questa volta davvero – e che lei sta cominciando davvero ad innamorarsi di lui.

Eda si prepara dunque ad affrontare questa situazione che non si sta facendo affatto facile: non può permettersi di innamorarsi di Serkan, anche perché tra qualche settimana tra loro due sarà tutto finito e lui tornerà con Selin che è ancora palesemente innamorata di lui. Cosa deciderà di fare? Si lascerà andare ai propri sentimenti?