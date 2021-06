Luisa Ranieri, traguardo importante con Luca Zingaretti: lei lo annuncia con una FOTO

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti hanno festeggiato un traguardo importantissimo proprio quest’oggi: l’annuncio nella foto sorprende tutti

Luisa Ranieri è uno dei volti di punta delle fiction targate Rai. La bellissima attrice napoletana, negli scorsi mesi, ha impersonato il vicequestore Lolita Lobosco nella miniserie “Le indagini di Lolita Lobosco“, trasmessa nel mese di febbraio. Per la Ranieri, si è trattato dell’ennesimo successo come protagonista di una fiction. Interprete di teatro e cinema, l’attrice condivide la propria passione con suo marito, l’altrettanto famoso Luca Zingaretti.

Celebre per aver dato volto all’iconico commissario Montalbano, Zingaretti e la Ranieri formano una coppia solida ormai da tanti anni, ed hanno due splendide figlie. Di recente, è stata proprio Luisa a voler celebrare un traguardo importantissimo assieme al marito: l’annuncio ha commosso i suoi numerosi fan.

Luisa Ranieri, traguardo importante con Luca Zingaretti: la FOTO commuove i fan

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri festeggiano quest’oggi un traguardo importantissimo: quello dei 9 anni di matrimonio. I due, che si fidanzarono nel 2005, celebrarono il rito il 23 giugno 2012. La cerimonia venne organizzata presso il Castello di Donnafugata, nella località di Ragusa. La loro unione si è poi consolidata a seguito dell’arrivo di due splendide bambine: Emma, nata nel luglio del 2011, e Bianca, nata nel luglio del 2015.

Il loro amore, ormai da tanti anni, si dimostra forte e indistruttibile. Solamente poche ore fa, la Ranieri ha voluto omaggiare il marito per questi 9 anni di matrimonio, pubblicando uno scatto dolcissimo tramite Instagram. La foto è un primo piano mozzafiato dei due attori, a cui si accompagna la seguente didascalia: “Noi“. Il messaggio della Ranieri ha letteralmente sciolto i fan, che non potevano non congratularsi con la coppia per questo traguardo speciale.

“Siete Amore puro“, “Auguroni“, “Belli, bravi e innamorati… continuate così“: queste le parole degli utenti, che sono rimasti a bocca aperta di fronte allo scatto. Il post dell’attrice ha totalizzato quasi 20mila likes.