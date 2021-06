“Il tempo ti scalfisce”, Maddalena Corvaglia ti diverte un sacco con quel fisico – FOTO

La showgirl, Maddalena Corvaglia ha pubblicato una serie di foto su Instagram in compagnia della figlia. I fan non trascurano i dettagli.

Conosciuta in tv come l’ex velina di Striscia La Notizia, Maddalena Corvaglia accontenta i suoi followers con una serie di scatti ricchi di intrattenimento e non solo.

Molto attiva sui social network, da Instagram a Facebook, la showgirl della tv non ha chiuso le porte ad un nuovo fidanzamento.

I fan le sottolineano di essere single da troppo tempo, mentre le voci gossip di corridoio si sbilanciano sul nuovo presunto volto che si sarebbe lasciato influenzare dal suo enorme fascino.

Si tratterebbe di Paolo Berlusconi, come si può evincere dalle pagine del Corriere Dello Sport, nella sezione dedicata ai pettegolezzi. Con l’ingresso nella grande famiglia Berlusconi di Maddalena si accenderebbe la sfida a colpi di bellezza con Silvia Toffanin, d’altronde sue amica intima

Maddalena Corvaglia mostra un fisico pazzesco: che schianto

