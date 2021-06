“Sei pazzesca”, Malena Nazionale, body e curve straripanti: posa fuori dal comune – FOTO

Una straripante, Malena Nazionale infiamma Instagram con una performance da perdere il fiato tutto in una volta.

Semplicemente pazzesca e fuori comune, Malena Nazionale ammalia tutti con uno scatto epico, tipico di una sensualità quasi irragiungibile.

Ingredienti di “casa” per l’attrice a luci rosse cha ogni volta dà libero sfogo ad una bellezza incantevole, caratterizzata da forme incontenibili e non solo. Malena è diventata famosa nel tempo, per aver lavorato al fianco di uno degli attori più prolifici nel campo della sessualità, come Rocco Siffredi.

Un biglietto di presentazione di tutto rispetto dunque per fan e appassionati di Malena. Che ad oggi continuano a non smettere di onorare le sue performances calienti a colpi di likes e apprezzamenti tra i commenti.

La sua originalità nei movimenti e nelle pose da capogiro sul set cinematografico rappresentano ormai una costante che lascia poco spazio all’immaginazione

Malena Nazionale fa sognare i fan ad occhi aperti: illegale

