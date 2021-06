La bella showgirl Martina Colombari ha condiviso due foto in cui appare sorridente e meravigliosa in posa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

Martina Colombari è stupenda su instagram. Ha condiviso due foto che la ritraggono con indosso un abito a fiori con spacco profondo sulla coscia, e si mette in posa. Nella seconda foto sorride di gusto in un primo piano in bianco e nero. Nella didascalia scrive:”E trova il tempo per fare ciò di cui hai bisogno, ciò che ti rende felice…ciò che ti scuote il cuore“. E cosa rende felice la Colombari? Allenarsi come mostra nelle stories e passare del tempo con la sua famiglia.

Martina Colombari in mezzo alla natura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

La showgirl ama passare del tempo in mezzo alla natura. Recentemente ha condiviso su instagram una foto mentre si trova in mezzo all’erba con della mucche bellissime. E scrive:”Ritorniamo a sentire, torniamo indietro alla natura, torniamo all’amore”. Ama proprio la natura, in un altro posto scrive:“Se poteste solo pesare un grammo della serenità che si vive immersi nella natura..capireste che si tratta di oro”. La Colombari condivide anche una frase che è una grande verità:”La gente si divide in due categorie: quelle che fanno qualcosa e quelle che parlano di quelle che fanno qualcosa.

Tu a qualche gruppo appartieni?”. Anche la Colombari si è vaccinata per una ripresa in sicurezza del post covid. Purtroppo il virus circola ancora e anche le varianti, pertanto vaccinarsi rimane l’unica difesa oltre che indossare sempre la mascherina. In questi giorni ha anche festeggiato l’anniversario di matrimonio con suo marito Alessandro Billy Costacurta che cadeva il 16 giugno. Nel 2004 i due si sono sposati e poco dopo hanno avuto un figlio. La Colombari ha condiviso una foto del matrimonio che è stupenda. Sono in mezzo ad un prato, lei vestita di bianco in un abito molto attillato e lui l’abbraccia da dietro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

Nella didascalia ha poi scritto:“Diciassette anni dal nostro Sì grazie del tuo amore!!”. Tra i commenti spicca quello di Carlo Mengucci che scrive:“Ricordo bene uno dei fitting di quel vestito fatto il primo maggio..eri bellissima e il vestito dopo 18 anni è perfetto”. Anche l’attore Paolo Conticini commenta con due cuori la foto.